"Київстар" пропонує два телефонних номери на одній SIM-картці

З 30 листопада 2009 року «Київстар» вводить нову послугу «Додатковий номер», яка дає клієнтам компанії можливість мати відразу 2 телефонних номери на одній SIM-картці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Під час замовлення послуги клієнт отримує на свою SIM-картку за певну плату ще один, додатковий, телефонний номер без необхідності придбання окремої SIM-карти і мобільного телефону. При цьому абонент зможе як отримувати дзвінки на додатковий номер, так і дзвонити з нього.

Додатковий номер доступний всім без виключення клієнтам «Київстар», надається на тимчасовій або постійній основі.

Довідка УНІАН. «Київстар» є лідером за об`ємом абонентської бази України – кількість абонентів на початок листопада склала 22,16 млн. осіб.