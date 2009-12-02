На Черкащині 10 осіб отруїлися їжею домашнього приготування

10:55, 02 грудня 2009
Права споживачів
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Діагноз «гастроентероколіт»

На Черкащині 10 осіб госпіталізовано з діагнозом «гастроентероколіт».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 30 листопада у місті Ватутіне Черкаської області до інфекційного відділення лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 10 осіб, які 28 листопада в квартирі на дружній вечері вживали їжу, приготовлену у домашніх умовах.

Перебіг хвороби госпіталізованих - середнього ступеня тяжкості.

В осередку захворювання фахівцями міської СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів.

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