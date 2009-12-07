На Тернопільщині ліквідували цех з виготовлення сурогатної горілки

На Тернопільщині правоохоронці виявили підпільний цех з виготовлення горілки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, незаконне виготовлення фальсифікованої горілки налагодила жителька села Помірці Бучацького району.

Виготовляла жінка горілку в гаражі в антисанітарних умовах, розбавляючи спирт водою з-під крана. Після цього вона продавала спиртне, наклеюючи на пляшки етикетки з назвами «Графська», «Добірна», «Пшенична».

Оперативники вилучили в гаражі майже 250 пляшок фальсифікованої горілки, 50 літрів спирту, фальсифіковані акцизні марки, виготовлені за допомогою копіювально-друкарської техніки.

В окремих пляшках виявили частки дрібного сміття і навіть комах.

Проти жінки порушено кримінальну справу за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів).