Київська мерія торгує хот-догами

Мерія почала годувати жителів та гостей міста. Біля Південного вокзалу і біля станції метро «Мінська» з`явилися обіцяні чиновниками кіоски з хот-догами та напоями. Як вже повідомляла «Сьогодні», ними займається КМДА спільно з російською фірмою, яка виграла конкурс.

За словами радника мера Сурена МІКАЕЛЯНА, третина прибутку піде до бюджету міста, а кияни отримають якісну їжу. Правда, символіки міста на кіосках немає (тільки назва — «Стар-догс»). Та й ціни кусаються. Наприклад, найдешевший хот-дог потягне на 11 грн., півлітрова пляшка солодкої газованої води — 8,50 грн., а пиво обійдеться не дешевше 6 грн., що на 1,5-3 грн. дорожче, ніж в будь-якому магазині.

«Хот-доги роблять за спеціальною технологією, продукти веземо з Росії, а соуси з Данії, тому такі ціни», — пояснила менеджер кіоску Ірина, яка стоїть в білому халаті і рукавичках. Високі ціни налякали людей. «Це не з моєю зарплатою», — говорить водій маршруту Олексій. А менеджер Іван із задоволенням покуштував хот-дог: «Смачно, сосиска не «картонна», навколо чисто». До кінця року в Києві планують відкрити ще 9-12 подібних кіосків.

“Сьогодні”