В Україні стартує акція «СтоЖарких днів»

В Україні з 15 грудня 2009 р. по 15 березня 2010 р. проходитиме акція «СтоЖарких днів». Організатор акції – ТМ «Стожар». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Учасники акції зможуть отримати млинниці, фритюрниці та головний приз – п’ять путівок до Єгипту на двох дорослих та одну дитину віком до 11 років.

Для того, щоб взяти участь в акції, необхідно протягом акційного періоду придбати пляшку соняшникової олії «Стожар» об’ємом один літр з позначкою «Акція», знайти під захисною мембраною зображення призу: пальму (під зображенням пальми мають на увазі путівку до Єгипту), фритюрницю або млинницю та звернутись за телефоном гарячої лінії 0 800 50 98 10. Гаряча лінія працює цілодобово і всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні.

Детальніше про умови акції можна дізнатися тут.

Довідка УНІАН. Рафіновану соняшникову олію ТМ «Стожар» випускають на виробничих потужностях Приколотнянського олійноекстракційного заводу, який розташований у Харківській області. У 2003 р. на заводі побудували новітній технологічний комплекс з рафінування рослинних олій на базі комплектної лінії устаткування шведської компанії Alfa Laval, світового лідера з розробки і впровадження у виробництво технології рафінування олій. Нині цей комплекс є одним з кращих в Європі та країнах СНД. Спеціальна технологія дозволяє досягнути високого ступеня очищення рослинних олій, відсутності канцерогенів, що в свою чергу гарантує безпеку їжі, що готується за високих температур, знижує втрати в процесі смаження та дозволяє зберігати природний вміст вітаміну Е. Олія не пригорає і не піниться.

Приколотнянський ОЕЗ – єдине в Україні підприємство, де завдяки використанню технології глибокого м`якого очищення Soft Column виготовляється рафінована олія ТМ «Стожар».