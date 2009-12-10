“Укрводка”: тіньове виробництво горілки може зайняти 50% ринку

Асоціація «Укрводка», що об`єднує найбільших виробників міцного алкоголю, побоюється зростання тіньового виробництва алкоголю до більше 50% ринку у випадку підвищення ставки акцизного збору з 34 до 50 грн. за 1 літр 100-процентного спирту.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор асоціації Іван ЖОЛНЕР.

За його словами, після останнього підвищення акцизу тіньове виробництво алкоголю зросло з 20% до 40% ринку, і подальше підвищення акцизів може погіршити ситуацію.

За інформацією І.ЖОЛНЕРА, при підвищенні ставки акцизного збору до 50 грн./л вартість пляшки горілки в роздрібній торгівлі складе близько 25 грн., а така ціна зробить вигіднішим тіньове виробництво, а також самогоноваріння. Він відзначив, що з 1 кг цукру, який коштує 8 грн., можна одержати 1 літр самогону, при цьому 0,5 л самогону продається по 8 грн. Таким чином, виробники алкоголю не можуть конкурувати з тіньовим ринком і самогоноварінням.

При цьому І.ЖОЛНЕР додав, що підвищення акцизів не дає запланованих надходжень до бюджету. Він повідомив, пославшись на дані Державної податкової адміністрації України, що за 11 місяців було зібрано лише 3,8 млн. грн. із запланованих 5,3 млрд. грн. надходжень.

Як повідомляв УНІАН, ряд народних депутатів ініціює підвищення акцизів на спирт на 42% – з 34 грн. до 50 грн. за 1 літр 100-процентного спирту з 1 грудня 2009 року. Відповідне підвищення передбачене в проекті закону «Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої» (регістр. № 5251 від 20 жовтня 2009 року).

Нагадаємо, в липні цього року акциз на спирт вже підвищували до 34 грн./л.