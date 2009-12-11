Ющенко відкрив у Києві будівельний гіпермаркет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті в Києві нового будівельного гіпермаркету «Епіцентр».

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО привітав власників та працівників компанії «Епіцентр К» із відкриттям найбільшого у Європі будівельного гіпермаркету.

«Я є свідком реалізації найуспішнішого українського проекту в Україні», - сказав Президент.

Він зауважив, що компанія є прикладом того, як потрібно вести бізнес в Україні: протягом цього та минулого року до бюджету сплачено більше 300 млн. грн. податків, зайнято більше 14 тис. працівників. Відкриттям нового торгівельного центру компанія створила 1,2 тис. нових робочих місць.

«Так ведеться український бізнес. Це приклад того, як треба робити сервіс по-українськи і для українців, як використовувати ті можливості, які на сьогодні може мати український ринок», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він побажав компанії процвітання та успіхів компанії. «Це блискучий приклад того, як зароджується і реалізується українська мрія», - сказав він.