Інтернет-користувачі не хочуть платних сайтів

Для більшості користувачів інтернет – це безплатна комп’ютерна мережа. Три чверті опитаних у Європі та США не хочуть платити за доступ до інформації. Лише 13% готові дати гроші. Серед тих, хто готовий платити за інтернет, більше половини не хочуть у такому випадку бачити на моніторі рекламу.

Такі результати опитування, проведеного в 16 країнах Європи та США інститутом соціологічних досліджень GfK на замовлення газети Wall Street Journal Europe.

80% опитаних німецькими соціологами хочуть, як і раніше, безплатно користуватися інтернетом. Кожен третій з них вважає, що інформація у всесвітній павутині не повинна містити реклами. Але 46% опитаних не проти реклами, доки доступ до сайтів залишатиметься безплатним.

Дослідження виявило розбіжності серед різних країн. Шведи, нідерландці, британці та американці швидше готові платити за інтернет, ніж румуни, поляки та іспанці. Також з’ясувалося, що більш відкрито до оплати сайтів в інтернеті ставляться ті, хто вже користується електронними послугами банків або відвідують еротичні сайти.

Проведене дослідження також показало, що приватні юзери користуються інтернетом переважно для електронного листування. Особливо це стосується німців, португальців, британців та іспанців. На другому місці – пошук інформації через пошукові машини типу Google. Натомість мешканці Центральної та Східної Європи користуються інтернетом переважно, щоб читати новини.

“Німецька хвиля”