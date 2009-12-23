«Оболонь» реалізувала 23 млн. метрів бандажної стрічки

Компанія «Оболонь», один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв, за 11 місяців 2009 року реалізувала 23,3 млн. метрів бандажної стрічки з переробленої ПЕТ пляшки. Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, найбільшими покупцями стали ТОВ “КЕН-ПАК”, ПП “Електроспецторгмонтаж”, ЗАТ “Трипільський пакувальний комбінат”, ВАТ “Рокитнівський скляний завод”, ТОВ "Альпі-Кий" та інші.

За словами начальника комерційного відділу ЗАТ «Оболонь» Євгена КОЗАРЕНКА, «бандажна стрічка є ідеальним пакувальним матеріалом для обв`язування вантажів. На відміну від металевої стрічки, вона здатна суттєво збільшити міцність упаковки продукції та зберегти її цілісність за умов тривалих перевезень, а еластичність стрічки не дозволяє пошкодити навіть крихкі продукти. До того ж, сфера її застосування дуже широка – від будівельних матеріалів та продуктів чорної та кольорової металургії до харчової продукції та текстилю».

Виробництво бандажної стрічки компанія «Оболонь» розпочала наприкінці 2008 року. Установка була закуплена у відомих німецьких фірм. Запуск обладнання з виробництва пакувальної стрічки з переробленої ПЕТ пляшки став логічним завершенням проекту зі збору та переробки ПЕТ пляшки, започаткованого компанією ще у 2002 році.

Безумовними перевагами бандажної ПЕТ стрічки виробництва компанії «Оболонь» від імпортних аналогів та металевих стрічок є висока міцність та стійкість до термоокислювального старіння і вицвітання, абсолютна водонепроникність та нечутливість до ультрафіолетового випромінювання. А враховуючи те, що для її виробництва використовується лише вторинна сировина, ціна стрічки є меншою, і не залежить від коливань іноземних валют.

Наразі компанією «Оболонь» налагоджено виробництво бандажної стрічки 8-ми стандартних типорозмірів, але, завдяки сучасному обладнанню, компанія має можливість виробляти і стрічку нестандартних розмірів, в залежності від потреб замовника.