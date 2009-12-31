«Укрзалізниця» призначила 52 додаткових поїзди

Залізниці України продовжують роботу над забезпеченням пікових перевезень пасажирів напередодні й під час новорічних і зимових свят і станом на 31 грудня 2009 року призначили 52 додаткових поїзди.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, 16 поїздів призначила Південно-Західна залізниця, 14 – Придніпровська, 7 – Одеська, 5 – Південна, 6 – Львівська, 4 – Донецька.

Крім того, 20 поїздів (із них 3 транзитних) призначили російські залізничники. Зокрема, Одеською залізницею призначено додаткові поїзди на таких популярних напрямках, як Миколаїв–Київ, Одеса–Харків, Одеса–Львів, Херсон–Львів, Одеса–Ужгород, Одеса–Київ, Київ–Івано-Франківськ; Придніпровською залізницею – на напрямках Євпаторія–Москва, Бердянськ–Москва, Феодосія–Москва, Сімферополь–Москва, Сімферополь–Київ, Дніпропетровськ–Львів, Сімферополь–Київ–Дніпропетровськ–Запоріжжя, Сімферополь–Ужгород, Сімферополь–Львів; Південно-Західною залізницею – Київ–Сімферополь, Київ–Ужгород, Київ–Львів, Київ–Чоп, Київ–Москва, Київ–Івано-Франківськ; Донецькою залізницею – Луганськ–Київ, Донецьк–Київ, Дебальцеве–Київ–Луганськ, Ясинувата–Київ–Донецьк; Південною залізницею – Харків–Сімферополь, Харків–Київ, Харків–Ужгород, Харків–Севастополь і Харків–Сімферополь; Львівською залізницею охоплено напрямки Львів–Київ–Івано-Франківськ, Київ–Львів, Івано-Франківськ–Київ–Львів.