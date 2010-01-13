Дитсадки Києва можуть залишитися без молока

За тиждень дошкільні установи Києва можуть залишитися без молока через борг міста перед постачальниками.

Про це пише газета “Комсомольская правда в Украине” (12 січня 2010 р.).

Директор ТОВ «Фавор», яке займається поставками молочної продукції майже в усі дошкільні заклади Києва, Раїса МИХАЙЛОВА повідомила, що міський бюджет заборгував їм на кінець минулого року 2,2 млн. грн.

«На сьогодні ми одержали від них 600 тис. грн. Цих грошей нам вистачило лише на те, щоб розрахуватися з постачальниками молока. Раніше у нас було вісім джерел сировини, але через борги дві ферми припинили з нами співпрацювати. Їм просто нема за що годувати худобу», - зазначила Р.МИХАЙЛОВА.

Вона висловила здивування, як могла опинитися без фінансування захищена стаття бюджетних витрат столиці: «В Управлінні освіти мені по секрету сказали, що місто не перерахувало районним бюджетам на харчування у дитсадках більш як 20 млн. грн.! Куди поділи гроші, ніхто не знає».

За словами Р.МИХАЙЛОВОЇ, якщо до кінця тижня Київ не розрахується за молоко і молочні продукти повністю, то знову почнуться перебої.

Завідувачка дитячим садком №200 Марія ГРИГОРОВИЧ розповіла газеті, що молоко намагаються замінювати кисломолочним напоєм наріне.

«Наріне - допустимий варіант, але існують певні норми харчування для дошкільнят, і постійно таке відбуватися не може», - стверджує вона, пояснюючи, що в наріне немає достатньої кількості кальцію, як в молоці, а його дефіцит в організмі, що росте, може привести до захворювань опорно-рухової системи.

У міській санепідстанції про проблеми з харчуванням у дошкільних установах столиці дізналися зі ЗМІ і зазначили, що скарг від батьків не надходило. При цьому в СЕС наголосили, що в дитсадки суворо забороняється приносити їжу «з вулиці», оскільки вона потенційно небезпечна в епідемічному відношенні.

Газета нагадує, що в грудні писала про те, що багатьом столичним дитсадкам перестали виділяти фінанси на закупівлю їжі. У деякі дошкільні учбові заклади батькам довелося самим приносити овочі і крупи.