Притягнуто до відповідальності керівництво ТзОВ, що експлуатує канатні дороги у «Буковелі»

Держгірпромнагляд притягнув до адміністративної відповідальності Олександра ШЕВЧЕНКА – директора підприємства «Скорзонера», що є представником власника деяких пасажирських канатних доріг на гірськолижному курорті «Буковель», та начальника канатної дороги Тараса ЛИТВИНЮКА.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Як нагадали в інформцентрі, 13 січня державні інспектори територіального управління Держгірпромнагляду по Івано-Франківській області проводили позапланову перевірку виконання раніше виданих приписів керівництву підприємства «Скорзонера», що в селі Поляниця Яремчанської міської ради.

Інспектор виявив, що новозмонтовану канатну дорогу навіть не було офіційно введено в експлуатацію. Крім цього, було виявлено ще низку порушень, які загрожували життю людей.

Державний інспектор, відповідно до наданих повноважень, прийняв рішення зупинити канатну дорогу до усунення порушень. Однак керівництво «Скорзонери» виставило охорону, яка не дала змоги опломбувати дорогу, стверджують в Держгірпромнагляді.

У зв’язку з цим за створення керівництвом ТзОВ «Скорзонера» перешкод діяльності посадових осіб Держгірпромнагляду готується подання до Івано-Франківської обласної прокуратури для вжиття заходів прокурорського реагування, повідомили в інформаційному центрі.