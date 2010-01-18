Учені вперше з 1991 р. відвели назад стрілку "годинника Судного дня"

Американські фізики-ядерники 14 січня вперше з 1991 року відвели назад стрілку символічного "годинника Судного дня", створеного на початку ядерної епохи, щоб показати суспільству, наскільки близька цивілізація до світової катастрофи, - стрілка повернулася на одну хвилину і тепер до опівночі" залишається шість хвилин. Про це повідомляє РІА «Новости».

"Годинник Судного дня" (Doomsday Clock) було створено групою американських фізиків, які беруть участь в атомному проекті, - редакцією журналу Bulletin of the Atomic Scientists. Вперше зображення годинника з`явилося на обкладинці видання в 1947 році. Тоді їх стрілка вказувала на за сім хвилин до опівночі" - світової ядерної катастрофи. До сьогоднішнього дня положення стрілок змінювалося 18 разів. Найближче вони підходили до 12-ї в 1953 році - коли США і СРСР один за одним провели випробування ядерної бомби, годинник показував за дві хвилини до півночі.

Найбільш далеко стрілка відійшла від фатального значення в 1991 році. Після того, як США і Радянський Союз підписали договір про скорочення стратегічних озброєнь, стрілка показала за 17 хвилин до півночі. З тієї миті годинник йшов вперед до цього року.

Пояснюючи своє рішення, учасники проекту говорять про посилення міжнародної співпраці та успіхи у скороченні атомних арсеналів.

"Переговори між Вашингтоном і Москвою про нову угоду щодо стратегічних наступальних озброєнь майже завершено, плануються нові переговори про подальші скорочення американських і російських ядерних арсеналів", - говориться в повідомленні на сайті Bulletin of the Atomic Scientists.

Крім того, зазначають творці годинника, Барак ОБАМА став першим Президентом США, який публічно закликав створити світ без ядерної зброї. Світу, як і раніше, загрожує глобальна зміна клімату, проте і тут є прогрес: на кліматичній конференції в Копенгагені розвинені країни і країни, що розвиваються, погодилися взяти на себе відповідальність за викиди вуглекислого газу і поставили за мету обмежити зростання температури 2 градусами за Цельсієм.