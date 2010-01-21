У столиці до прибирання дворів від снігу та льоду залучать студентів

Київська влада вирішила залучити до прибирання дворів від снігу та льоду в столиці студентів, яким виповнилося 18 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, таке рішення було прийнято на засіданні Постійної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у місті Києві, що проходило під головуванням міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Юнаків буде забезпечено необхідним знаряддям та проведено з ними інструктаж з техніки безпеки, зазначили в прес-службі.

Крім того, було вирішено залучити до ліквідації наслідків негоди будівельну техніку “Київміськбуду” та Спеціалізованого управління протизсувних підземних робіт (СУППР).

Також, за даними КМДА, було прийняте рішення “активувати” 900 резервних штикових і совкових лопат та ломів з баз Головного управління з питань надзвичайних ситуацій.

“За рішенням комісії, цей запас вже доставлено до Києва і вже сьогодні його буде розподілено серед районів», – повідомив про підсумки засідання комісії начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Віталій ПШЕНИЧНИЙ.

Він також додав, що комунальна корпорація «Київавтодор» взяла на себе зобов’язання почистити від льоду райони з новою забудовою – зокрема Дарницький та Оболонський райони. За словами В.ПШЕНИЧНОГО, на відміну від старої забудови, яка є ущільненою та важко прохідною для техніки, новозбудовані квартали мають досить широкі проїзди, що дозволить виконати відповідні роботи за допомогою спеціальної техніки.

«Згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, вирішено максимально засипати тротуари та дворові проїзди піскосоляною сумішшю, щоб пом’якшити лід, після чого можна буде його ліквідовувати. Для цього необхідно поповнити районні запаси солі, тому члени комісії прийняли рішення звернутися до Кабінету міністрів з проханням, щоб перерахування коштів на придбання необхідної кількості суміші проходили без затримки», - зауважив начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій.