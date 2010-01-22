Якість українського вина 2009 року дуже висока – кажуть винороби

Директор асоціації «Виноградарі і винарі України» Сергій ПЕТРЕНКО підкреслює високу якість вина, виробленого в 2009 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації, посилаючись на слова керівника.

«Я впевнений, що якість українських вин, вироблених в 2009 році, буде дуже високою і за своїми смаковими характеристиками вони повинні бути не гірше за вітчизняні вина врожаю 1975 року. Врожай винограду 2009 року і за якістю, і за об`ємом був дуже вдалим. Кліматичні умови сприяли тому, що виноматеріали, вироблені в 2009 році, дозволять винарям виготовити унікальні за якісними показниками вина», - сказав він.