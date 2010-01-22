Некурцям пропонують 50% площі, але з димом

21 січня 2010 р. Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв». Незважаючи на назву, де немає жодного слова про тютюн, аналіз цього закону показує, що сигарети знайшли тут своє місце.

Наприклад, сьогодні за законом людина має право в будь-якому ресторані, кафе, барі вимагати для себе місце абсолютно, і це принципово, ізольоване від диму. Звичайно, на практиці, заклади часто не дотримаються цього. Але тепер через Раду провели ідею забрати у людей і це право. Обов’язковість 50% площі для некурців залишається, але при цьому з закону вилучаються слова «розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію». Тобто: половина зала курить, а інша половина має цим «законно» дихати.

Про це УНІАН повідомила Координатор прес-центру Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» Олександра Устінова.

За її словами, гальмується ще одна норма, яка успішно допомагає знижувати рівень куріння в усьому світі – розміщення на пачках сигарет кольорових малюнків, що показують наслідки куріння. Такі картинки мали з’явитися в Україні з 1 січня 2011 року, або через 6 місяців після затвердження малюнків Постановою Кабміну і змінюватися кожні 3 роки. Законопроект 1171 передбачає збільшити термін введення до 18 місяців та змінювати малюнки лише через кожні 5 років. Також законопроект 1171 відміняє норму чинного законодавства про те, що у готелях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків номерів, дозволяє створювати місця для куріння у закритих спортивних спорудах і послаблює інші обмеження куріння.

«Тютюнові компанії підступним чином протягнули зміни до законів України щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів, щоб нав’язати державі зручні для свого бізнесу правила, - говорить Костянтин КРАСОВСЬКИЙ, завідувач відділом контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров`я України. - Тепер вся надія людей, які виступають за те, щоб захистити здоров’я людей України від тютюну та тютюнового диму, на Президента України, який має ветувати цей цинічний закон, щоб депутати Верховної Ради могли повторно та відкрито обговорити всі зміни до антитютюнового законодавства окремо від антиалкогольних законопроектів».