Сьогодні у Львові частина міських автобусів не виїхала на маршрути через неякісне дизельне пальне.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як пояснив у коментарі агентству один з керівників Управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради Іван РАДЬ, за низьких температурних умов автобуси їздять на спеціальному зимовому дизельному пальному, але воно часто не відповідає потрібним кондиціям.

«Як правило, вночі автобуси перебувають на відкритих територіях, а не у теплих боксах. І якщо дизпальне неналежної якості, то воно при високому морозі перетворюється на «кашу», і завести автобус практично неможливо. Саме тому сьогодні зранку деякі автобуси не змогли вчасно виїхати на маршрути», - зазначив І.РАДЬ.