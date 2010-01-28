У школах Тернополя сьогодні відновлюється навчання для всіх класів

У школах Тернополя із завтрашнього дня відновлюється навчання для всіх класів у звичайному режимі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник міського Управління освіти Олександр ОСТАПЧУК.

За його словами, відповідне рішення було прийнято на підставі прогнозу синоптиків та у зв’язку із підвищенням температури повітря.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі з 25 січня було припинено навчання учнів 1-4 класів, а з 26 січня для решти класів було запроваджено навчання з 11 годин у зв’язку з різким похолоданням.

З 26 січня з цієї ж причини навчання припинено у 10-ти районах області із 17-ти.

В міському управлінні освіти при запровадженні обмежень обумовлювали, що навчання відновиться при підвищенні температури вище, ніж мінус 20 градусів за Цельсієм.