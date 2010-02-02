В Україні виробництво вершкового масла скоротилося на 12%

В Україні за підсумками 2009 року вироблено 74,5 тис. тонн вершкового масла, що на 12% менше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 року було вироблено 3,7 тис. тонн вершкового масла, що на 17% менше показника за листопад 2009 року і на 3,3% більше, ніж у грудні 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році в Україні було вироблено 84,6 тис. тонн вершкового масла, що на 15,4% менше, ніж у 2007 році. У 2006 році виробництво вершкового масла становило 102 тис. тонн – на 13,3% менше, ніж у 2005 році.