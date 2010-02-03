У 2009 році на 28% скоротилося виробництво соків і нектарів

В Україні виробництво фруктових, овочевих соків і нектарів за підсумками 2009 року становило 702 тис. тонн, що на 28% менше, ніж за 2008 рік.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 року виробництво соків і нектарів в Україні становило 54,1 тис. тонн, що на 24,9% більше, ніж у листопаді 2009 року, і на 14,1% менше, ніж у грудні 2008 року.