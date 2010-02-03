Для ліквідації паніки на продовольчому ринку Кабмін планує імпортувати цукор

Для ліквідації паніки на продовольчому ринку, пов`язаної з різким підвищенням ціни на цукор і масовою скупкою товару в роздрібних мережах, уряд України планує, у разі потреби, забезпечити імпортні поставки цукру, а також використовувати запаси держрезерву і Аграрного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН сьогодні на брифінгу.

«Міністерство економіки вже працює з нашими торговельно-економічними місіями. З сусідніми країнами відбуваються переговори щодо ввезення на територію України цукру, якщо наші підприємці й надалі проводитимуть саботаж для того, щоб одержати якісь політичні дивіденди і звалити все на бездіяльність уряду», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

При цьому міністр зазначив, що цукру в Україні на сьогоднішній день достатньо. «Цукор в Україні є, його вироблено майже 1,3 млн. тонн, і цього вистачає, щоб той, хто хоче здійснювати його закупівлю, купив продукт в достатньому обсягу. І жодних причин для паніки немає», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

При цьому він зазначив, що підвищення ціни на цукор в Україні, яке відбулося між першим і другим туром президентських виборів, абсолютно не обґрунтоване з економічної точки зору і відбулося тільки з політичних причин.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня ц.р. Антимонопольний комітет України почав розгляд справи за фактом різкого та істотного підвищення цін на цукор. За попередніми даними, роздрібні ціни на цукор зросли в Україні в середньому на 30%.