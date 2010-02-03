Прикордонники виявили майже 200 тисяч пачок контрабандних сигарет

Прикордонники Чернівецького прикордонного загону спільно зі співробітниками Чернівецької обласної митниці припинили спробу незаконного переміщення через українсько-румунський державний кордон найбільшої в цьому році партії контрабандних тютюнових виробів на загальну суму 1 мільйон 270 тисяч гривень.

Як повідомив кореспондентові УНІАН прес-секретар Чернівецького прикордонного загону Костянтин ЛІСНІК, до міжнародного автомобільного пункту пропуску “Порубне” (українсько-румунський кордон, Чернівецька область Глибоцький район) прибув вантажний автомобіль марки „Вольво” з причепом, яким керував громадянин Румунії.

Відповідно до товаро-супровідних документів, приватна фірма перевозила до Румунії вантаж сандвіч-панелей. У результаті огляду спільна прикордонно-митна оглядова група виявила серед сандвіч-панелей приховані цигарки відомих марок з українськими акцизними марками.

Кожна сандвіч-панель містила від 70 до 72 блоків цигарок. Перевіривши всі 270 сендвіч-панелі, прикордонники та митники вилучили 194 тисячі 400 пачок цигарок на загальну суму 1 мільйон 270 тисяч 370 гривень.

Також вилучено транспортний засіб, що використовувався для переміщення безпосередніх предметів порушення через кордон України.

У минулому 2009 році буковинські прикордонники спільно з співробітниками митниці припинили 890 випадків незаконного переміщення через державний кордон товарів на загальну суму понад 15 мільйонів гривень.