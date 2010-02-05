На Франківщині 78% підприємств працювали з порушеннями

Протягом 2009 року інспектори державного метрологічного нагляду ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” перевірили 131 підприємство. Порушення вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та нормативних документів у галузі метрології виявлено на 102 (77,8% перевірених) підприємствах, а на 56 підприємствах (42,7% перевірених) визнано незадовільним стан засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, під час державного метрологічного нагляду обревізовано 11768 одиниць ЗВТ, непридатними до застосування визнано 3050 одиниць ЗВТ (26 % обревізованих), 6 одиниць ЗВТ забраковано за результатами інспекційної повірки. На 26 перевірених об`єктах встановлено відсутність погоджених переліків ЗВТ, що перебувають в експлуатації і підлягають повірці, а ще на 15 підприємствах порушувалися методики виконання вимірювань.

Основними причинами зазначених порушень є недотриманням керівництвом і відповідальними особами вимог Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність”, незадовільний стан ЗВТ, порушення методик виконань вимірювань, порушення вимог нормативних та методичних документів, недостатній контроль за станом та застосуванням ЗВТ, відсутність погоджених переліків ЗВТ, незабезпеченість нормативними та методичними документами в галузі метрології та метрологічної діяльності.

Керівникам 102 підприємств видано приписи про усунення порушень в галузі метрології, стандартів, метрологічних норм та правил. 56 підприємствам – приписи на заборону застосування непридатних ЗВТ. Складено протоколи про адміністративні правопорушення у сфері метрологічної діяльності на 76 посадових осіб. Сума застосованих штрафів становить 13 тис. 947 грн.