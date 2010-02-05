“Корона” розширила асортимент

ЗАТ «Крафт Фудз Україна» розширила асортимент ТМ «Корона». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

На початку 2010 року на українському шоколадному ринку з’являться сім новинок від ТМ «Корона»: пористий чорний, молочний і білий шоколад, шоколадні мініатюри з кремом та полуницею, а також преміальні пропозиції «Корона Intenza» - карамельно-молочний шоколад, карамельно-молочний з мигдалем та екстрачорний шоколад з фундуком. Крім того, портфель «Корона Intenza» перезапускається у преміальному картонному пакуванні.

«Запуск великої кількості новинок в портфелі торгової марки «Корона» зумовлений прогнозами на поступове відновлення ринку та нашим стратегічним прагненням зростати», - коментує старший асистент бренд менеджера Корона ЗАТ «Крафт Фудз Україна» Дарія ЦИСАНОВСЬКА. «До того ж, протягом минулого року, середньо ціновий сегмент ринку шоколадної плитки був стабільним, а преміальний сегмент показав позитивну динаміку, особливо, наприкінці року. Це означає, що українські споживачі не готові нехтувати якістю продукту на користь більш дешевшої ціни, а наші новинки мають значний потенціал», - додала вона.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Крафт Фудз Україна» (КФУ) є українським підприємством, що входить до групи компаній „Крафт Фудз ”, другого в світі виробника продуктів харчування. Продукція компанії представлена в таких сегментах: кава, шоколадні вироби, солоні снеки. КФУ є одним з найбільших в Україні харчових підприємств, що працює на ринку продуктів харчування України з 1994 року. До складу підприємства входять: Тростянецька шоколадна фабрика „Україна” та Вишгородська філія по виробництву чіпсів і фасуванню кави. З 2003 року ЗАТ „Крафт Фудз Україна” відповідає за збут продукції на ринку Молдови, а з 2005 року – на ринках Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджані. А з 2008 р. – ще і на ринках Казахстану, Узбекистану, Киргизcтану, Таджикистану, Туркменістану та Монголії.

Торгові марки: «Корона», Milka; «Ведмедик «Барні»; «Люкс»; Jacobs, Carte Noire.