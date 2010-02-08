На Херсонщині перевірять споживачів газу

У Херсонській області знову проводитимуться масові перевірки споживачів природного газу.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в теруправлінні Держгірпромнагляду в області, підкресливши, що саме цей метод є найдієвішим у попередженні нещасних випадків, пов’язаних з використанням газу в побуті.

«У 2009 році від отруєння чадним газом загинули 11 мешканців Херсонщини. Переважна більшість нещасних випадків сталася саме на початку минулого року. І тільки після введення Держгірпромнаглядом особливого режиму нагляду у газовому господарстві, в рамках якого проводилися і перевірки абонентів, рівень травматизму, пов’язаного з використанням газу в побуті, пішов на спад”, - підкреслили у Держгірпромнагляді.

Разом з тим, констатується в повідомленні, вже з початку нинішнього року в області від отруєння чадним газом постраждало п’ятеро осіб. “Тому в першу чергу мобільними групами перевірятимуться населені пункти та райони, де сталися ці нещасні випадки – Херсон та Верхньорогачицький район», - зазначив начальник теруправління Євген ОМЕЛЬЧЕНКО.

В разі виявлення у абонентів суттєвих порушень, в першу чергу при відсутності актів перевірок димових та вентиляційних каналів, ВАТ «Херсонгаз» припинятиме газопостачання до їх помешкань.

Обстеження розпочнуться вже в лютому. Крім фахівців Держгірпромнагляду, до складу мобільних груп увійдуть представники ВАТ«Херсонгаз», МНС, органів місцевої влади та самоврядування.