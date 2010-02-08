Через сніг ускладнено проїзд на місцевих дорогах в деяких областях

В результаті погіршення погодних умов у вигляді снігу і сильного вітру з утворенням заметів ускладнено проїзд на автодорогах місцевого значення в Івано-Франківській (Коломийський район), Донецькій (Волноваський, Великоновоселівський, Володарський райони), Львівській (Сокальський і Радехівський райони) і Волинській (Локачинський, Горохівський райони) областях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Водночас, за даними міністерства, що стосується автодоріг загального користування, то станом на 8-му год. 8 лютого проїзд, включаючи гірські перевали, забезпечено. По всій території України для розчищення автодоріг і забезпечення проїзду задіяно 706 механізмів і 1306 робітників.

За даними міністерства, порушень в роботі залізничного транспорту не відбувалося. Продовжують працювати штаби залізниць, задіяно 2977 осіб і 23 одиниці техніки.

Аеропорти України також функціонують в штатному режимі.

Що стосується портів, то на ранок 8 лютого з обмеженнями з льоду працюють порти Білгород-Дністровський, Одеса і Скадовськ.

За даними міністерства, в результаті несприятливих погодних умов (ожеледиця, снігові замети) із затримкою проведено обмін поштовими відправленнями зі 166 населеними пунктами АР Крим, Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Львівської, Івано-Франківської і Херсонської областей.

В результаті ожеледиці, що зруйнувала стовпи і опори, відсутній телефонний зв`язок у трьох відділеннях поштового зв`язку Житомирської області.