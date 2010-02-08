Інфляція в січні викликана зростанням цін на продукти харчування

Інфляція в січні ц.р. у розмірі 1,8% до грудня 2009 р. викликана більшою мірою сезонним подорожчанням ряду продуктів, зокрема, товарів молочної і плодоовочевої груп, а також стрімким і необгрунтованим зростанням цін на цукор, викликаним зростанням цін на продукт на світовому ринку і політичною ситуацією в країні.

Про це говориться в коментарі міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Крім того, на загальний рівень інфляції відчутний вплив мало зростання цін на паливно-мастильні матеріали.

Зокрема, товари категорії «продукти харчування і безалкогольні напої» зросли в ціні на 3,2%, «молоко, сир та яйця» - на 7,2% %, «фрукти» - на 3%, «овочі» – на 14,3%, цукор – 14,7%.

«Ціна на цукор збільшилася 14,7%. Це відбулося в результаті як дії об`єктивного чинника – зростання цін на світовому ринку, так і під впливом спроб виробників використати зовнішні цінові і внутрішні політичні чинники для власної користі й забезпечити покриття недоотриманих прибутків в попередні періоди різким підвищенням цін», - говориться в коментарі Б.ДАНИЛИШИНА.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, індекс споживчих цін у січні 2010 року до грудня 2009 р. станови 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%.

Зокрема, індекс споживчих цін у січні проти грудня на продукти харчування і безалкогольні напої становив 3,2% (0,9% – на хліб, 7,2% – на молоко, сир і яйця, 14,3% – на овочі, 18,4% – на картоплю, 14,7% – на цукор, на алкогольні і тютюнові вироби – 0,7%, на транспорт – 1,7%, на одяг і взуття – 0,1%.