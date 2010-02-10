Україна приєдналася до учасників Конвенції про права інвалідів

Україна завершила міжнародно-правову процедуру про приєднання до учасників Конвенції про права інвалідів.

Як повідомляє Центр новин ООН, вчора представник України передав Генеральному секретарю ООН ПАН Гі Муну як депозитарію міжнародних договорів ратифікаційну грамоту до Конвенції про права інвалідів.

Для України документ набуває законної сили 6 березня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2009 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї».

Це конвенція була схвалена Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2006 року і набула законної сили 3 травня 2008 року. На сьогодні її ратифікували 79 держав.

Конвенція покликана захистити інтереси сотень мільйонів осіб з обмеженими можливостями. Вона стала першою зобов‘язуючою міжнародною угодою про захист цієї уразливої категорії населення. Конвенція містить 50 статей, спрямованих на захист і заохочення прав інвалідів, ліквідацію дискримінації по відношенню до них, забезпечення їх права на роботу, охорону здоров`я, освіту і повну участь у житті суспільства, доступ до правосуддя, забезпечення особистої недоторканності, свободи від експлуатації і зловживань, свободи пересування, індивідуальної мобільності тощо. У документі не закріплені якісь особливі окремі права інвалідів. У ньому лише вказаний шлях реалізації вже існуючих загальновизнаних прав.

За даними ООН, на сьогодні у світі налічується близько 800 мільйонів інвалідів.