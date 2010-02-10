Держспоживстандарт забракував 27% перевіреного дитячого трикотажу

Інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України впродовж 2009 року забракували 27% перевірених дитячих трикотажних виробів. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

За результатами перевірок із 41 тис. 822 одиниць одягу для дітей на суму 213 тис. 372 грн. вимогам нормативної документації (НД) не відповідали 11 тис. 142 одиниці вартістю 77 тис. 755 грн.

Загалом за 2009 рік інспектори територіальних органів Держспоживстандарту перевірили 27 підприємств легкої промисловості, що займаються виробництвом, зберіганням та оптовою торгівлею дитячими трикотажними виробами. Порушення виявлені на 21 із них.

Більшість продукції було забраковано через недоліки споживчого маркування (51% забракованої продукції). Крім того, через виробничо швейні дефекти – 15%; через відсутність сертифіката відповідності – 15%; через відсутність технічного опису – 5%; через відсутність зразка-еталона – 3%; через відсутність гігієнічного висновку – 3%; через відсутність протоколів випробувань – 3%; через порушення технології виготовлення – 3%; через неактуалізовані нормативні документи – 3%.

Так, на одному із донецьких підприємств було забраковано 3 партії дитячої білизни загальною вартістю 533 грн. через неякісне пошиття (наявність прорубки полотна на швах, з’єднання плечових зрізів здійснювалося без прокладання трикотажної тасьми), недоліки споживчого маркування та відсутність технічних описів. Під час перевірки на підприємстві було виявлено незадовільний контроль продукції та відсутність засобів вимірювальної техніки. Підприємству видано приписи про усунення порушень вимог стандартів, норм і правил, про заборону реалізації трьох партій продукції, про заборону реалізації трьох видів продукції. Особа, відповідальна за якість продукції, притягнута до адміністративної відповідальності.

На одному з миколаївських підприємств було забраковано 200 виробів трикотажної білизни вартістю 900 грн. через недоліки маркування, відсутність сертифіката відповідності та гігієнічного висновку. Фахівці виявили також виробничо-швейні дефекти продукції. В результаті перевірки підприємству видано приписи про усунення порушень вимог стандартів, норм і правил, про заборону реалізації партії продукції, про заборону реалізації продукції, накладено штраф на суму 2 тис. 344 грн. та адміністративний штраф на суму 510 грн.

Основними причинами невідповідності дитячої трикотажної продукції вимогам НД 2009 року були порушення технологічної дисципліни, недоліки роботи технічного контролю, недоліки підготовки виробництва.

За результатами перевірок 2009 року заборонено реалізацію 40 партій продукції на 20 підприємствах, що займаються виготовленням дитячої трикотажної продукції. На 14 підприємствах зняли з реалізації всю продукцію та застосували штрафи на загальну суму 18 тис. 61 грн.

Також впродовж 2009 року інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили 509 одиниць виробів дитячого одягу на суму 17,3 тис. грн. Вимогам НД не відповідало 329 (65%) продукції на суму 13 тис. грн. Загалом протягом минулого року було перевірено 9 підприємств текстильної та швейної промисловості з виробництва та збереження дитячого одягу, на 8 із них встановили порушення.

Незадовільна підготовка виробництва та приймального контролю за готовою продукцією, а також відсутність чи недотримання вимог чинної НД призвели до порушень норм маркування виробів для дітей на перевірених підприємствах.

Загалом за результатами перевірок підприємств, що займаються виготовленням дитячого одягу, впродовж 2009 року 8 із них заборонили реалізацію 12 партій продукції, на 1 – була забракована вся продукція, а також накладено штрафів на суму 6 тис. 418 грн.