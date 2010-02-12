Подорожчання цукру і молочної продукції додало до січневої інфляції 0,7%

Інфляція в січні ц.р. була зумовлена зростанням цін на продукти харчування, які додали до загального показника 1,7 процентних пункти. При цьому короткострокове зростання цін на молочну продукцію і цукор додало 0,7 п. . в зміну індексу споживчих цін (ІСЦ).

Про це йдеться в щомісячній аналітичній записці «Аналіз інфляції» за січень 2010 року, розміщеній на сайті НБУ.

Нацбанк зазначає, що зростання споживчих цін у січні було високим - 1,8% при середньому значенні в докризовий період 2001-2008 рр. на рівні 1,5%, сезонно відкоригована інфляція склала 0,9%. Проте, інфляція в річному вимірі продовжувала знижуватися (на 1,2 п.п. - до 11,1%) через високу статистичну базу I кварталу 2009 року, коли вплив девальвації кінця 2008 року на ціни був максимальним.

Також повідомляється, що відносна стабільність курсу гривні до іноземних валют, а також стримуючий вплив фіскальної і монетарної політики сприяли зростанню базової інфляції помірними темпами (за місяць - на 0,8%, внесок в ІСЦ – тільки 0,4 п. п., зниження в річному вимірі склало 2,3 п.п. - до 12,6%). При цьому, на зростання базової інфляції продовжували впливати вторинні ефекти від підвищення вартості палива в 2009 році внаслідок зростання транспортних витрат у собівартості продукції.

При цьому за інформацією НБУ, продовження політики заборони зростання цін і тарифів, які регулюються адміністративно, зокрема, тарифи на житлово-комунальні послуги в січні зросли на 0,4%, за поточний рік - тільки на 6,5%, що на тлі підвищення ціни на імпортований газ у I кварталі 2010 року (близько 50%) посилює диспропорцію між собівартістю і ціною реалізації послуг ЖКГ і виступає чинником перенесення інфляції витрат на 2010 рік.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, індекс споживчих цін у січні 2010 року до грудня склав 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%.

В Україні інфляція в грудні 2009 р. по відношенню до листопада склала 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, інфляція склала 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).