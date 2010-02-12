На набережної Ялти шукатимуть джерела мінеральних вод

Ялта має намір шукати джерела мінеральних вод на міській набережній. Влада вирішила замовити спецдослідження.

«Члени виконкому затвердили програму за замовленням спеціального дослідження на набережній і в Приморському парку про наявність джерел», - йдеться в переданому УНІАН повідомленні Ялтинської мерії.

Фахівці говорять: у центрі курортного міста є джерела з водою, котра має цілющі властивості і хороший дебіт.

Жителів Ялти просять не хвилюватися, якщо на набережній вони побачать бурильні установки. «Це не початок будівництва, а дослідницькі роботи з пошуку запасів мінеральних вод», - зазначає прес-служба мерії.

Третій бювет мінеральної води Ялта має намір відкрити в сквері Шевченка. Доведено: джерело там є.

«Ці програми спрямовані на втілення в життя завдання по створенню в Ялті бальнеологічного курорту», - заявили в мерії.