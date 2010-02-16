Зі столиці вивезли понад 130 тис. тонн снігу
11:49, 16 лютого 2010Права споживачів
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З початку зимового сезону
З початку зимового сезону технікою комунальної корпорації «Київавтодор» зі столиці вивезено понад 130 тис. тонн снігу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
На посипання доріг та тротуарів витрачено 31 тис. 980 тонн солі, 2 тис. 342 тонни фрикційних матеріалів та 20 тис 275 тонн піскосоляної суміші.
Крім того, наразі усі районні Шляхово-експлуатаційні управління (ШЕУ) заготовили необхідну кількість посипальних матеріалів - 34 тис. 280 тонн солі та 2 тис. 731 тонну фрикційних матеріалів, зазначили в КМДА.
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