Зі столиці вивезли понад 130 тис. тонн снігу

З початку зимового сезону технікою комунальної корпорації «Київавтодор» зі столиці вивезено понад 130 тис. тонн снігу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

На посипання доріг та тротуарів витрачено 31 тис. 980 тонн солі, 2 тис. 342 тонни фрикційних матеріалів та 20 тис 275 тонн піскосоляної суміші.

Крім того, наразі усі районні Шляхово-експлуатаційні управління (ШЕУ) заготовили необхідну кількість посипальних матеріалів - 34 тис. 280 тонн солі та 2 тис. 731 тонну фрикційних матеріалів, зазначили в КМДА.