«Сірі» телефони відключатимуть тільки після смс-попередження абонента

Відключення мобільних телефонів, коди IMEI яких внесені до «сірого» списку, відбуватиметься лише за умови отримання абонентом смс-повідомлення від оператора про внесення його терміналу до «сірого» списку узагальненої бази даних кодів IMEI із зазначенням дати відключення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної комісії з питань регулювання зв`язку України (НКРЗ), реагуючи на те, що в деяких ЗМІ розповсюджується інформація про відключення з 16 лютого ц.р. мобільних телефонів, занесених у «сірий» список.

У комісії роз`яснили, що якщо впродовж 90 днів абонент не підтвердить легальність походження мобільного терміналу в ДП «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) і він не буде переведений у «білий» список, то такий мобільний телефон буде відключений.

Як повідомляв УНІАН, щоб уникнути помилкового відключення телефонів, коди IMEI яких були несвоєчасно подані або взагалі не подані операторами до УДЦР для внесення до узагальненої бази даних, НКРЗ зобов`язала операторів перевірити і узгодити з УДЦР «сірий» список. Після цього оператори зобов`язані продовжити розсилку смс-повідомлень про відключення.

НКРЗ зобов`язала операторів мобільного зв`язку з 2 січня 2010 року розпочати розсилку смс-повідомлень абонентам, телефони яких занесені у «сірий» список за інформацією, одержаною від УДЦР.

Довідка УНІАН . IMEI – міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі при виготовленні телефону і служить для його ідентифікації в мережі оператора.

З 28 березня 2009 року в Україні заборонено ввезення і реалізацію мобільних терміналів/телефонів без реєстрації IMEI в узагальненій базі даних. Таку узагальнену базу даних веде державне підприємство «Український державний центр радіочастот» в рамках інформаційної системи обліку мобільних терміналів.

НКРЗ ухвалила рішення про початок обміну «сірими» списками між операторами і УДЦР з 15 листопада 2009 року. Абоненти, мобільні термінали яких внесені до «сірого» списку, повинні довести легальність свого телефону впродовж 90 днів. В іншому разі мобільні телефони цих абонентів будуть відключені від мереж операторів.