«Оболонь» підтримала проект «Освіта Країною»

Корпорація «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива та безалкогольних напоїв, підтримала освітній проект Фонду «Люди Майбутнього». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що Фонд «Люди Майбутнього» в рамках проекту «Освіта Країною» визначив імена 30-ти переможців, які отримують грант на навчання в іншому університеті країни. В рамках співпраці з фондом «Люди Майбутнього» до реалізації освітнього проекту долучилась корпорація «Оболонь».

Проект «Освіта Країною», що розпочався у жовтні 2009 року, має на меті впровадження в Україні кращих світових освітніх практик академічної мобільності студентів, адаптація їх до українських потреб та реалій. Протягом двох місяців студенти надсилали анкети з інформацією про свою наукову діяльність, авторські статті, участь у конференціях.

У конкурсі взяли участь студенти ІІ та ІІІ курсів, які виявили бажання отримати нові знання в іншому ВНЗ, ознайомитися з іншою науково-освітньою школою, знайти нових друзів, колег і однодумців. Найбільша кількість анкет-заявок надійшла з Львівської, Донецької та Одеської областей.

Засновник Фонду Святослав ВАКАРЧУК зазначив, що «всі прості речі лежать на поверхні – так було і з цим проектом. Практика мобільності студентів існує і активно розвивається у світі вже сотні років, та в Україні цю ідею досі ніхто не реалізував. Фонд, враховуючи те, що освіта є ключовим напрямком його діяльності, вирішив провести такий пілотний проект «Освіта Країною».

«Нам близькі цінності, які популяризує фонд «Люди Майбутнього». Програма «Освіта Країною» є інноваційною і дає можливість молоді збагатитися досвідом та ідеями. А головне - налагодити комунікацію зі студентами інших вузів. Впевнений, що у майбутньому така практика стане загальнодержавною і буде однією із рушійних сил формування європейського рівня освіти в Україні», - додав президент ЗАТ «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН.

Детальніше про проект: http://peopleofthefuture.org.ua/index.php/ukr/view-news/novi_mozhlivosti_fond/