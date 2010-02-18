У Києві та Дніпропетровську будуватимуть метро

Кабінет міністрів України виділив зі стабілізаційного фонду 261 млн. грн. на будівництво і розвиток в 2010 році метрополітену у Києві та Дніпропетровську.

Про це повідомляє офіційний сайт Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, урядовою постановою від 17 лютого передбачається виділення 200 млн. грн. на фінансування Куренівсько-Червоноармійської лінії столичного метрополітену, будівництво ділянки від станції "Либідська" до станції "Виставковий центр" (перша черга – ділянка від станції "Либідська" до станції "Васильківська").

Також уряд прийняв розпорядження про виділення Міністерству транспорту та зв’язку 61 млн. грн. для будівництва і розвитку метрополітену Дніпропетровська.