Дефіцит картоплі в Україні компенсують імпортом

Дефіцит картоплі в Україні спробують компенсувати за рахунок імпорту. Про це пише тижневик «Коментарі:».

За інформацією видання, в Одеському порту наразі перебувають кілька суден з імпортною картоплею. Основні країни-постачальники картоплі - Єгипет і Саудівська Аравія, - які відправили до України продукцію, зібрану вже в 2010 році. З Європи у нинішньому сезоні картопля не постачатиметься через вищу вартість автомобільної доставки.

Як повідомила «Коментарям:» менеджер із закупівель групи компаній «Аркадія» (Одеса) Ольга РУБАН, яка спеціалізується на імпорті овочів, у цьому сезоні обсяги закордонних поставок будуть на 40% більшими від торішніх. Водночас імпортери не готові точно сказати, яку частку із завезеної до України картоплі буде реалізовано на внутрішньому ринку, а який обсяг пройде транзитом у Росію й Молдову.

Як пише видання, необхідність увезення картоплі з-за кордону зумовлена двома основними причинами. По-перше, сьогодні на внутрішньому ринку не вистачає достатньої кількості картоплі вітчизняного виробництва. А, по-друге, якість продукції, яку пропонують на продаж українські сільгоспвиробники, серйозно кульгає. «Приблизно 80% картоплі уражено некрозами й кільцевою гнилизною. Підданий цим захворюванням продукт дуже погано зберігається», - підкреслила О.РУБАН.

Річ у тім, що через проблеми з фінансуванням вітчизняні виробники картоплі, заощадили на насінні і технологіях, тому непоганий у кількісному вираженні врожай довго не пролежав, пояснив «Коментарям:» фахівець Проекту розвитку свіжого плодоовочевого сектора в Україні «Міжнародної фінансової корпорації» (IFC) Федір РИБАЛКО.

За прогнозами імпортерів, ціни на привезену картоплю будуть на 20–30% вищими, ніж на вітчизняний продукт. Однак, на думку експертів, поява імпортної картоплі сповільнить зростання цін і навіть може призвести до незначного їх зниження, змушуючи вітчизняних виробників активніше продавати свою продукцію.

За підрахунками Ф.РИБАЛКА, українці споживають приблизно 4–4,5 млн. т картоплі на рік. Водночас офіційна статистика виробництва картоплі в Україні показує зовсім інші дані: 16–18 млн. т. Відтак виходить, що три четверті врожаю стає непридатним, не потрапивши на стіл до споживача, резюмують «Коментарі:».