У Києві 24-25 лютого частково обмежать рух транспорту

У середу, 24 лютого, в Києві у зв`язку з прибуттям офіційних делегацій з 15.00 буде обмежений рух транспорту проспектом Бажана у напрямі центральної частини міста.

Про це інформує відділ зі зв`язків із громадськістю УДАІ Києва з посиланням на начальника столичної ДАІ Анатолія СІРЕНКА.

За його словами, 25 лютого, тобто в день проведення основних заходів програми інавгурації, на вулицях міста здійснюватимуться короткочасні обмеження в русі транспорту.

Інспекція просить киян з розумінням поставитися до обмежень у русі транспорту. Керівник столичної Державтоінспекції рекомендує водіям за можливістю планувати свої поїздки так, щоб оминати центральну частину міста у ці дні. Якщо все ж таки така необхідність виникне, то рекомендується бути гранично уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, а також не залишати транспорт з порушенням правил.

У ДАІ Києва зазначають, що згідно з програмою інавгурації, 25 лютого з 9.00 у Києво-Печерській Лаврі пройде молебень. Потім о 10-ій годині у Верховній Раді України новообраний Президент складатиме присягу. Зустріч з керівниками іноземних делегацій і урочистий прийом відбудеться пізніше на вул. Банковій, 11. Після цього офіційні особи на 14.00 планують прибути до Українського дому (вул. Хрещатик, 2), а потім до Будинку прийомів на вул. Грушевського, 22.