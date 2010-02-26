Психологи розкрили п'ять секретів щастя

Щасливим бути легко. Психолог каліфорнійського університету Соня Любомирських разом з колегами виділила п`ять речей, які, на її думку, допомагають бути щасливими.

По-перше, необхідно бути вдячними. Ті учасники експериментів, яких психологи попросили написати листи подяки людям, які їм коли-небудь допомогли, почували себе значно щасливішими, ніж ті, хто таких послань не писав. Причому зовсім необов`язково було відправляти ці листи. Як зазначають учені, навіть просте вираження подяки на папері змушувало людей відчувати приплив щастя, передає ТСН.

По-друге, треба бути оптимістами. Учасникам проекту було дано завдання подумати, яким вони бачать своє ідеальне майбутнє: це може бути, наприклад, сімейне життя з люблячим та надійним партнером або повноцінна професійна діяльність. Після цього свої думки потрібно було записати в особистий щоденник. Ті, хто практикував таким чином протягом кількох тижнів позитивне мислення, говорили, що їх душевний стан значно покращився.

По-третє, треба вміти радіти своїм успіхам. Так, люди, які записували по три випадки, які їх порадували за тиждень, концентрувалися саме на всьому доброму, що відбувалося в їхньому житті, і знаходили більше причин бути щасливими.

По-четверте, слід використовувати свої сильні сторони. Наприклад, ті, хто вважають, що володіють непоганим почуттям гумору, можуть жартами розрядити напружену обстановку ділової зустрічі або втішити друга, що потрапив у біду. Гумор також допомагає забути про свої біди, стверджують психологи.

По-п`яте, потрібно робити добрі вчинки. Люди, які пожертвували своїм часом і грошима на допомогу нужденним, казали, що відчули себе після цих актів милосердя щасливішими.

Як відомо, згідно із результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією Рейтинг, 70% мешканців України вважають себе щасливими людьми. Зокрема, щасливими себе вважають майже 70% українців (27,1% - однозначно щасливими, 42,5% - скоріше щасливими). Майже 20% - вважають себе нещасними і близько 10% - не змогли сказати, щасливі вони чи ні.

28,5% громадян зазначили, що відчувають радість щодня, 24,4% - кілька разів на тиждень, 13,6% - кілька разів на місяць. Крім того, близько 20% опитаних вважають, що рідко відчувають радість життя та 12% - не визначилися.