Близько чверті виноградників постраждало від морозів

Близько чверті виноградників України постраждала від морозів, повідомила УНІАН прес-служба Асоціації виноградарів і виноробів України (АВВУ) з посиланням на директора Сергія ПЕТРЕНКО. «У зв`язку з недавніми заморозками в Україні агрономи виноградарських господарств дійсно повідомляють про випадки підмерзання виноградної лози. Постраждала Миколаївська область, частково Одеська, частково Херсонська і Закарпаття, а також південний захід Криму. По всіх виноградарських регіонах України в цілому ми можемо заздалегідь констатувати, що близько 25% виноградників мають ознаки термічного пошкодження. Точніше буде зрозуміло після додаткових досліджень», - сказав С.ПЕТРЕНКО.

Він додав, що очікується зниження врожаю винограду в порівнянні з 2009 роком. “Наскільки – покажуть додаткові дослідження стану лози, оскільки об`єктивно і точно сказати зараз не можна, - додав він. «Враховуючи, що в 2009 році ми спостерігали різке збільшення експорту – в 3,5 рази – до Росії, а також є потенційна можливість подальшого збільшення виробництва на внутрішньому ринку за умови збереження сприятливого державного регулювання, можна передбачити, що Україна відчуватиме дефіцит виноматеріалів. Ми передбачаємо, що можливий тиск з боку імпортерів, зокрема молдавських", - сказав С.ПЕТРЕНКО, відзначивши, що в таких умовах необхідний збалансований підхід в питаннях імпорту виноматеріалів. "Ми закликатимемо до гнучкої державної політики відносно виноградарсько-виноробницької галузі. Більш того, ми відстоюватимемо максимальну підтримку для вітчизняних виноградарів і виноробів при розгляді питань імпорту виноматеріалів», - додав він.