«Кримський Винний Дім» збільшив продажі ігристих вин

ДП «Кримський Винний Дім», один з крупних виробників вина (АР Крим), за підсумками січня 2010 року збільшив обсяг продаж ігристих вин ТМ «Orenda» на 41%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, – до 142,7 тис. л. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Довідка УНІАН. ДП «Кримський винний дім» (м. Феодосія, АР Крим) виробляє продукцію під ТМ «Oreanda». Площа виноградників компанії складає 1,4 тис. га.

З 2007 року ДП "Кримський винний дім" входить в холдинг, який об`єднує ЛВЗ "Хортіця", ЗАТ "Одеський коньячний завод", ТОВ "ТД "Мегаполіс" і ТОВ "ТД "Мегаполіс" (РФ).

За підсумками 2009 року ДП «Кримський винний дім» реалізувало 8,1 млн. літрів вина, що на 14% перевищує показник 2008 років, продаж ігристих вин Oreanda виріс на 22% – до 1,48 млн. л.