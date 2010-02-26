СЕС Кіровоградщини вилучила понад 5 тонн прострочених продуктів

Протягом 2009 року з реалізації у торговельній мережі Кіровоградської області було вилучено більше 5 тонн неякісних продуктів харчування, у яких минув термін придатності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в облдержадміністрації повідомив головний санітарний лікар області Федір ЧОРНИЙ.

За його словами, перевірки проводились вибірково. «Насправді масштаби порушень і простроченої продукції у торговельній мережі області куди серйозніші», - зауважив санлікар.

Ф.ЧОРНИЙ наголосив, що середньорічна кількість захворювань на гастроентероколіти в області на 20-30% вища, ніж по Україні.

«В області налічується 59 ринків харчових товарів загальною площею 43 га. Четверта частина з них працюють стихійно, без дотримання санітарних вимог», - зазначив Ф.ЧОРНИЙ.

За його словами, торік СЕС наклала 353 штрафи на посадових осіб за порушення законодавчих норм у сфері реалізації товарів.