У Києві, в разі паводку, вода може на 2,5 метра перевищити критичну точку

У разі виникнення паводку в Києві у зв’язку з весняним таненням снігу, рівень води перевищить критичну точку паводку на 2,5 метра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації Іван ГАВРИЛЮК.

Він повідомив, що на 1 березня рівень води в Дніпрі в районі Києва піднявся на 489 сантиметрів. При цьому критичною точкою для початку паводка є рівень 715 см. «Ми готуємось до того, щоб убезпечити людей в разі виникнення паводку на території міста Києва»,- сказав І.ГАВРИЛЮК. Він повідомив, що очікується підтоплення Дарницького, Дніпровського, Деснянського та Подільського районів Києва. За його словами, в тих місцях, де очікується підтоплення, КМДА попередить населення про можливу небезпеку. Він зазначив, що готуються плани з евакуації населення, а також карти місць, де існує висока вірогідність паводку. «Для того, щоб в разі підтоплення, спокійно, без паніки виселити людей в безпечне місце», - наголосив І.ГАВРИЛЮК.