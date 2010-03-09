У Криму заборгованість із зарплати зменшилася на 2%

За оперативними даними міст і районів АРК, на кінець лютого 2010 року заборгованість з виплати заробітної плати в Криму становила 73063,6 тис. грн., до 1 січня 2010 року вона зменшилася на 1480,6 тис. грн., або на 2%. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Міністерстві праці й соціальної політики АРК.

Згідно з повідомленням, із загальної суми заборгованості на економічно активні підприємства припадає 36236,0 тис. грн., або 49,6%; підприємства-банкроти - 35463,7 тис. грн., або 48,5%; економічно неактивні підприємства - 1363,9 тис. грн., або 1,9%.

При цьому заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ з бюджету АРК і місцевих бюджетів немає. Заборгованість із коштів державного бюджету становить 951,0 тис. грн.

На кінець лютого найбільшу питому вагу боргу в загальній сумі заборгованості по Криму зафіксовано у Феодосії - 39,4%, Сімферополі - 20,3%, Керчі - 6,2%, Євпаторії - 5%, Ялті - 4,5%.