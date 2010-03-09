ТМ «Десант» шукала найкращі військові байки

Торгова марка «Десант» разом із газетою Міністерства оборони України «Народна армія» провели конкурс на найкумеднішу байку з військового життя. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії “Оболонь”, виробника пива ТМ “Десант”.

Протягом місяця у редакцію газети надійшло чимало гумористичних історій з життя військових. Їх присилали як призовники, курсанти, так і ветерани військової служби, майстри пера, професійні журналісти та письменники. Кращі розповіді друкувались на сторінках газети „Народна армія”. Найбільше розсмішили організаторів конкурсу історії з армійського життя підполковника Валерія Таракулова. Саме до його частини в останні дні зими прибули журналісти редакції та представники ТМ „Десант”.

Побувавши у 80-му окремому аеромобільному полку у м.Львові, гості дізналися, що ця військова частина є кращою у складі Сухопутних військ ЗС України за такими критеріями оцінки, як бойова готовність, стан військової дисципліни, озброєння та бойової техніки. Після знайомства з частиною та вручення подарунків представники ТМ «Десант» та журналісти вирушили на Яворівський полігон, де особовий склад одного з батальйонів проводив стрільби з озброєння БТР-80 та стрілецької зброї. Гості отримали змогу нарівні з військовими повправлятися у влучності та витривалості, а також пересвідчилися у тому, що українська армія попри все залишається дієздатною та сильною.

“ТМ «Десант» не вперше співпрацює з газетою «Народна армія», проводячи конкурси для військових. Ми намагаємось відродити традиції шефства провідних вітчизняних виробників над армією і підтримати українських військовиків у їхній непростій, але почесній службі. Це сильні та мужні чоловіки, і як виявилось, з відмінним почуттям гумору. Саме для таких людей ми і створили пиво «Десант», - прокоментував начальник відділу маркетингу ринку пива ЗАТ «Оболонь» Олексій БЕЗУГЛИЙ.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.