Інфляцію викликало зростання цін на продукти харчування

Найбільший вплив на загальний рівень інфляції в лютому 2010 року мало сезонне зростання цін на окремі групи продовольчих товарів, у той час як незначне підвищення тарифів на послуги істотно не вплинуло на динаміку цін.

Про це йдеться в коментарі міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, розміщеному на сайті Міністерства економіки.

Він, зокрема, зазначив, що підвищення споживчих цін на хліб і хлібопродукти на 3% обумовлено зростанням витратної складової - тарифів на електроенергію.

Збільшення цін на цукор на 17,8% (у січні - на 14,7%) відбулося як внаслідок дії об`єктивного фактора - високого рівня цін на світовому ринку, так і під впливом спроб виробників забезпечити покриття недоотриманого прибутку в попередні періоди.

Разом із тим, зазначив Б.ДАНИЛИШИН, факторами, що стримували розвиток інфляційних процесів у лютому, стали: отримання другий рік поспіль рекордного врожаю зернових культур (53,3 млн. тонн у 2008 році й 46 млн. тонн у 2009 році); звуження попиту населення, яке пов`язане зі згортанням споживчого кредитування; повернення вкладів громадян у банківську систему, що скорочувало ліквідність на споживчому ринку, стримуючи розвиток інфляційних процесів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в лютому 2010 року порівняно з січнем інфляція становила 1,9%, із початку року - 3,7%.