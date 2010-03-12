У Києві виявили підпільний цех із тиражування контрафактних дисків

У Києві податкова міліція виявила підпільний цех із тиражування контрафактних дисків.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, під час проведення оперативно-профілактичних заходів на ринку «Святковий ярмарок» біля ст. м. «Дарниця» співробітниками податкової міліції Дніпровського району столиці у торгівельному павільйоні виявлено склад та підпільний цех з тиражування, пакування та зберігання DVD та CD дисків із аудіовізуальними творами. У приміщенні цеху виявлено обладнання для запису аудіовізуальної продукції; понад 650 обкладинок для дисків; бокси для дисків в кількості 1500 шт.; CD та DVD-диски із аудіо- та аудіовізуальними творами без контрольних марок встановленого зразка в кількості 1004 та 6742 шт. відповідно.

Під час перевірки встановили, що виготовлена у даному цеху продукція реалізовувалась також і на ринку «Книголюб» біля ст. м. «Дарниця», де виявлено та вилучено DVD-диски із аудіовізуальними творами без контрольних марок встановленого зразка в кількості 125 шт.

Всього виявили та вилучили піратської продукції загальною орієнтовною вартістю близько 300 тис. грн.

Податківці встановлюють власників цеху та торгівельного місця, а також осіб, причетних до незаконної діяльності. Слідство триває.