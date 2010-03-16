У Києві розпочали ліквідацію дефектів покриття на дорогах

«Київавтодор» приступив до ліквідації дефектів покриття на столичних дорогах, що виникли внаслідок морозів, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За інформацією КК «Київавтодор», з початку 2010 року на проїжджій частині вулиць і доріг столиці виконано значний обсяг робіт із ліквідації вибоїн – загалом на 25 тис. кв. м. дорожнього покриття. Для виконання цих робіт задіяно 20 дорожньо-ремонтних бригад комунальної корпорації.

Як повідомили в «Київатодорі», наразі погодні умови не дозволяють виконати повну ліквідацію «ямковості» з дотриманням необхідної технології (застосовуючи гарячі асфальтобетонні суміші), тому для цього використовується «холодний» та «литий» асфальтобетони, які не розраховані на довгострокову роботу в покритті при існуючій інтенсивності руху транспорту, але достатньо ефективні для тимчасового припинення глибинного руйнування конструкції дорожнього одягу.

За умови настання сприятливих погодних обставин, ліквідація «ямковості» буде виконана на вулицях загальноміського значення до 10 квітня, вулицях районного значення до 10 травня, вулицях місцевого значення – до 20 травня. До того моменту здійснюватиметься профілактичний ремонт покриттів.

За інформацією КК «Київавтодор», у поточному році на ремонт доріг буде спрямовано кошти податку з власників транспортних засобів. За попередніми розрахунками, ця сума може становити близько 200 млн. грн., з якої 150 млн. буде спрямовано саме на ремонт покриттів вулиць. Це дозволить відремонтувати близько 700 тис. кв. м. покриттів, тобто повністю ліквідувати наявну «ямковість».