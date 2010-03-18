На Вінниччині міліція вилучила майже 4 тонни спирту

У Вінницькій області співробітники міліції вилучили маже 4 тонни спирту, який незаконно вивозили зі спиртзаводу для подальшого нелегального розповсюдження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила старший інспектор відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Вінницькій області Ганна ОЛІЙНИК.

За її словами, 16 березня працівники Управління по боротьбі з економічними злочинами спільно з працівниками УДАІ у селі Лука Барська затримали автомобіль «Форд-Транзит», який, за оперативною інформацією, мав перевозити спирт.

Перевірка підтвердила підозри – 42-річний водій, працівник спиртзаводу, спільно з приватним підприємцем, місцевим жителем, перевозили 10 пластикових ємностей по 200 літрів кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту.

У місті Бар міліція вилучила у гаражі підприємця ще 3 тис. 990 літрів спирту, які знаходилися у восьми 200-літрових та 12 30-літрових каністрах.

За попередньою інформацією, спирт без дозвільних документів перевозився зі спиртосховища до міста Бар, де у гаражі його розливали у менші ємності з метою подальшого збуту.

У діях підпільних постачальників алкогольної сировини на ринок вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання і транспортування підакцизних товарів з метою збуту).