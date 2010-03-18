На Львівщини затримали контрабандні тапочки з Польщі

Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за фактом контрабандного ввезення в Україну партії тапочок. Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначають у повідомленні, під час проведення органами прокуратури перевірки додержання вимог митного законодавства при переміщенні товарів через державний кордон України, було виявлено факт незаконного імпорту на митну територію України вантажу «тапочки», з метою їх реалізації в Україні без сплати усіх належних митних платежів.

За результатами перевірки, 11 березня 2010 року прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 201 КК України (контрабанда), розслідування якої доручено слідчому відділу УСБУ у Львівській області.