Україна в січні-лютому збільшила виробництво яєць

Україна в січні-лютому ц.р. збільшила виробництво яєць на 3,7% проти відповідного періоду 2009 р. - до 2 млрд. 235,7 млн. штук.

Такі дані УНІАН надали в Державному комітеті статистики України.

При цьому повідомляється, що в сільськогосподарських підприємствах виробництво яєць виросло на 5,9% - до 1 млрд. 571,9 млн. штук, а в господарствах населення знизилося на 1% - до 663,8 млн. штук.

Частка населення в загальному обсягу виробництва яєць знизилася до 29,7% проти 31,1% в 2009 р.